Secoloditalia.it - Bertinotti, un altro che non chiede scusa. Per lui l’oggetto contundente contro Meloni è un “gesto futurista” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Ecco unche non, Fausto. Una supercazzola vi seppellirà. Ma non è questo il caso. Vi ricordate l'”oggetto” che avrebbe voluto tirare al premierche parlava del Manifesto di Ventotene in Parlamento? Anzi un libro che forse le servirebbe”. L’ex presidente della Camera lo ha detto forte e chiaro su La7 durante il programma di Gramellini. Se ne rammarica, siper l’eloquio aggressivo verso la presidente del Consiglio? Macché, conferma e provoca durante L’Aria che tira di lunedì 25 marzo. Tirare un oggetto o libro che siaviene da lui derubricato e “nobilitato” a “”.La “supercazzola” dida Parenzore– da Prodi a- è espunto dai comportamenti dei “vecchi” e paludati esponenti di sinistra di una politica che fu.