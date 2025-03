Oasport.it - Berrettini sfida De Minaur a Miami: precedenti favorevoli, ma non sul cemento

Leggi su Oasport.it

Questa sera Matteoandrà a caccia dei quarti di finale del Masters 1000 di. Il tennista romano affronterà, infatti l’australiano Alex Dein un match mette in palio un posto tra i migliori otto nel torneo in Florida. Unache vede leggermente favorito il numero undici del mondo, ma è comunque una partita aperta epuò giocare ampiamente le sue carte per la vittoria finale.Il tennista romano è reduce dalla vittoria sul belga Zizou Bergs con un duplice 6-4. Buona la prestazione al servizio di Matteo, che ha impressionato soprattutto per la mobilità negli spostamenti e per come ha colpito di rovescio. Dall’altra parte, invece, arriva un Deche è uscito vincitore dalla battaglia, anche di nervi, contro il brasiliano Joao Fonseca, vincendo in rimonta con il punteggio di 5-7 7-5 6-3, riuscendo a gestire al meglio il fragoroso calore dei tifosi di Fonseca.