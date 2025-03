Anteprima24.it - Berra non si perde d’animo: “Meritavamo di più, il derby occasione per ripartire”

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato in dubbio fino all’ultimo essendo reduce da un problema muscolare ma alla fineè riuscito a scendere in campo nello 0-0 contro il Picerno dando il suo importante contributo alla causa giallorossa. La vittoria non è arrivata, ma il capitano del Benevento ha chiesto di non abbattersi e pensare in positivo. Queste le sue parole in sala stampa: CAPITANO – “In momenti difficili l’unica soluzione e pensare in positivo. Sta girando male e speriamo possa cambiare dalla prossima gara. Sto bene, tutto sotto controllo”.– “Ok non vinciamo da tanto, ma ultimamentequalcosa in più. Non penso di dire cose folli. Rimpianto di questa stagione? Sarebbe da analizzare tutto. Anche nelle vittorie fatte all’andata abbiamo concesso tanto agli avversari.