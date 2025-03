Iltempo.it - Bergoglio "in isolamento per almeno due mesi": la nuova vita in un Vaticano blindato

L'annuncio l'ha dato monsignor Battista Ricca, direttore di Santa Marta, in una comunicazione interna visionata da «Il Tempo»: il Papa deve rimanere isolato perdue, quindi nessun ospite dell'albergo può accedere al secondo piano. Niente da fare per chi aveva udienze calendarizzate a febbraio e sperava di poterle recuperare dopo le dimissioni dall'ospedale. L'entourage papale vuole ere le imprudenze che contribuirono vent'anni fa alla ricaduta di Giovanni Paolo II. Dimesso dal Gemelli il 10 febbraio 2005, Wojty?a non si risparmiò nel lavoro fino ad un peggioramento che portò ad un nuovo ricovero tredici giorni dopo. Il precedente serve da monito per consigliare prudenza all'indisciplinato Francesco. Il compito spetta soprattutto ai due uomini a lui più vicini che, come si è visto dalla prima apparizione al Gemelli, sono l'assistente sanitario personale Massimiliano Strappetti e il segretario particolare don Juan Cruz Villalón.