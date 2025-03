Ilgiorno.it - Bergamo, studenti aggrediti in città: le richieste dei genitori delle superiori in una lettera alle istituzioni

, 25 marzo 2025 – Unadestinatacittadine per chiedere una maggiore sorveglianza del centro. È la nuova iniziativa dei comitati deideglidegli istitutidi, riuniti nel Coor.Co.Ge, per cercare di arginare il fenomenoaggressioni ai danni dei ragazzi, spesso orchestrate da loro coetanei, mentre vanno o tornano da scuola. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale a venerdì scorso, quando uno studente quattordicenne dell’istituto Galli è stato accerchiato e preso a calci e pugni da 7-8 ragazzi che volevano 20 euro (le indagini per risalire ai responsabili sono ancora in corso). “È l’ennesimo episodio – sottolineano dal coordinamento dei comitati dei– di una lunga serie di analoghi casi, spesso per fortuna di entità meno grave, avvenuti in centro.