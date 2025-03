Bergamonews.it - Bergamo brilla nella musica: due gemelle del Politecnico all’orchestra giovanile di Amsterdam

. Nuovo e importante risultato per ildelle Arti di, in particolare per le classi di corno e clarinetto. Le studentesse Ester e Teresa Fumagalli, sorelledi 15 anni di Valmadrera nel Lecchese, hanno vinto l’audizione per entrare a far parte della prestigiosa Concertgebouw Young Orchestra 2025 di, orchestracreata nel 2019 che riunisce piccoli musicisti dai 14 ai 17 anni provenienti da tutta Europa.Ester suona il corno e studia da quest’annoclasse del docente Massimo Capelli; Teresa suona invece il clarinetto e studia ada due anniclasse della docente Mariafrancesca Latella.Le due sono state scelte dopo un’attenta e accurata selezione tra 400 candidati e saranno così tra gli 84 giovani musicisti che seguiranno un programma estivo intensivo di studi che culminerà in una serie di concerti nel Concertgebouw die l’Elbphilharmonie di Amburgo, oltre a un’esibizione di apertura per il “Sail2025”, il grande evento marittimo che si tiene una volta ogni cinque annicapitale dei Paesi Bassi e che riunisce grandi navi provenienti da tutto il mondo.