Ilfattoquotidiano.it - Berco conferma i 247 licenziamenti. I sindacati: “Disattesi gli impegni, il gruppo torni al tavolo”

Il management dihato i. A lanciare l’allarme sono i, che da tempo denunciano la gravità della vertenza in corso nella controllata della multinazionale tedesca Thyssenkrupp. L’azienda, che produce componenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate e le relative attrezzature per la revisione e la manutenzione, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo e disdetto il contratto integrativo aziendale, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori degli stabilimenti di Copparo, in Emilia-Romagna, e di Castelfranco, in Veneto. “Le istituzioni intervengano per fermare il dramma sociale: non c’è più tempo”, affermano Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, che hanno incontrato a Ferrara i vertici dell’azienda.Secondo le sigle sindacali, la dirigenza diha ignorato ilconvocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ha interrotto le interlocuzioni con il ministro Adolfo Urso.