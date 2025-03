Anteprima24.it - Benevento, tutto pronto per la Via Crucis interparrocchiale

Tempo di lettura: 2 minutiLe comunità parrocchiali di San Modesto, di Santa Maria degli Angeli e della SS Addolorata si uniranno per percorrere insieme le strade del Rione Libertà con la Via. Questo evento, fortemente voluto dai tre parroci delle comunità parrocchiali, don Leonardo Lepore, don Domenico Parlavecchia e don Gaetano Kilumba Papa, rappresenta un momento significativo di riflessione e devozione in pieno tempo di Quaresima.L’appuntamento è fissato per venerdì 28 marzo alle ore 18 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove sarà celebrata la Santa Messa. A seguire, inizierà la Viache percorrerà le 14 stazioni rappresentanti il viaggio di Gesù verso la crocifissione. L’itinerario previsto include via de Sanctis, via Gentile, via Ungaretti, piazza Benedetto Croce, via Lungo Sabato Bacchelli, via Napoli, via Mommsen, via Severino e Piazza San Modesto.