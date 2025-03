Anteprima24.it - Benevento-Picerno, mister Tomei gongola: “Soddisfatto del pareggio, alcune situazioni da gestire meglio”

Tempo di lettura: 2 minutiIlha portato via un(0-0) dal “Ciro Vigorito” ottenendo il dodicesimo risultato utile di fila. Nella ripresa la squadra diha rischiato in più occasioni, ma in una ripartenza è servito un vero e proprio miracolo del portiere delper impedire ai lucani di portarsi in vantaggio. Queste le parole dell’allenatore del– “Sono soddisfattissimo. Siamo venuti a giocare contro una squadra molto forte. Gli ultimi cinque minuti abbiamo sofferto anche perché c’è stata una reazione nervosa del. Noi avevamo poche soluzioni di cambi e abbiamo tirato un po’ il collo ai calciatori. Soprattutto nella ripresa abbiamo creato cose che potevano essere gestite. I ragazzi hanno giocato a calcio e fatto un’ottima prestazione”.