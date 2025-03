Anteprima24.it - Benevento-Picerno, Auteri prova a risollevare l’ambiente: “Non sbaglieremo sempre gol così”

Tempo di lettura: 3 minutiSulla falsa riga di quanto già successo contro il Crotone, anche nello 0-0 contro ililha fallito molte occasioni, alcune delle quali davvero semplici da capitalizzare. I numeri parlano di una squadra che ha conquistato appena 9 punti nelle ultime undici partite, maa vedere il bicchiere mezzo pieno. Queste le sue parole in sala stampa dopo il sesto pareggio consecutivo: REAZIONE – “Bisogna rimanere tranquilli ma essere perseveranti negli allenamenti. Continuiamo ad impegnarci tanto e sono certo che il futuro ci gratificherà. Non capita tante volte di sbagliare quei gol”.ARBITRAGGIO – “Nella valutazione dei falli l’arbitro non è stato equilibrato. In serie C in gare simili non di élite mandano arbitri meno bravi e possono sbagliare anche loro.