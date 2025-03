Ben Affleck riflette sull’interpretazione di Batman e sul momento in cui ha capito | Oh m*rda abbiamo un problema

Leggi su Cinefilos.it

Bendie sulin cui ha: “Ohun”La notizia che Benavrebbe interpretato il Cavaliere Oscuro inv Superman: Dawn of Justice ha suscitato reazioni contrastanti da parte dei fan. L’attore ha dimostrato che i suoi detrattori si sbagliavano con il film del 2016, ma il film ha ricevuto recensioni negative e ha avuto un rendimento inferiore al botteghino.Tuttavia, lui si è impegnato al massimo nel DCEU e ha fatto un cameo in Suicide Squad prima di tornare in Justice League. L’esperienza di Bennel lavorare con il regista Joss Whedon sulle riprese del film lo ha allontanato dal ruolo e alla fine ha deciso di abbandonare la sua versione die quella di Geoff Johns.Mentre in qualche modo è stato convinto a tornare per The Flash e un eventuale film Crisis on Infinite Earths, quest’ultimo progetto è stato scartato quando sono stati fondati i DC Studios e James Gunn ha deciso chesarebbe stato riassegnato per il DCU.