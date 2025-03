Movieplayer.it - Ben Affleck ha amato interpretare Batman, ma ammette: "Non mi interessano più i film di supereroi"

In una nuova intervista l'attore Benha ricordato la sua esperienza sul set deidella DC, spiegando i problemi affrontati. Ben, in un'intervista rilasciata al magazine GQ, è tornato a parlare dell'esperienza vissuta interpretando il ruolo dinei progetti della DC. Zack Snyder ha infatti scelto l'attore per la parte di Bruce Wayne in occasione delv Superman: Dawn of Justice, arrivato nei cinema nel 2016, anno in cui la star ha avuto anche una breve apparizione in Suicide Squad. L'esperienza negativa vissuta daLa versione diinterpretata da Benè poi apparsa neiJustice League, e nella versione delrealizzata da Zack Snyder, e in The Flash, distribuito nelle sale .