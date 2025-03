Gqitalia.it - Ben Affleck ci ha rivelato il suo piano per cambiare il modo in cui si fanno le cose a Hollywood

Dalla sala conferenze dell’Artists Equity, la società di produzione di Ben, si può ammirare la vista di Los Angeles che si estende per chilometri verso sud: l’oceano a destra, la Downtown a sinistra, mentre gli uccelli volano leggeri nel mezzo. È un lunedì di gennaio, non più di due settimane dopo la prima ondata di incendi che ha devastato la città, e gli uccelli sono stranamente rasserenanti: i primi timidi segni di un ritorno alla vita., un uomo alto, un po’ trasandato, con una grande mano protesa e aperta in segno di saluto, appare nervoso come tutti noi, sebbene sia rimasto illeso, contrariamente ad alcune voci. «So che sono circolate delle storie su di me», precisa quasi scusandosi. «Dicono che la mia casa sia bruciata e altredel genere». In realtà, la sua casa non è bruciata, né quella che affitta a pochi isolati di distanza.