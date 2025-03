Ilnapolista.it - Bellingham preoccupa gli inglesi per il Mondiale: tra proteste e falli, rischia spesso le espulsioni (Telegraph)

Judesta iniziando are i tabloidper il suo comportamento in campo. Il ct Thomas Tuchel è stato costretto a sostituirlo contro la Lettonia, perché stavando il doppio cartellino giallo. E non è di certo un bel biglietto da visita per il2026.Il comportamento digliper il2026Ilscrive:Thomas Tuchel ha lasciato intendere di avere un occhio vigile sul comportamento di Bellinghsam. Alla domanda se fosse a conoscenza del fatto che Jordan Henderson aveva saltato la gara di ritorno tra Ajax e Eintracht Francoforte per aver imprecato contro l’arbitro, Tuchel ha risposto rapidamente: «Davvero lo ha fatto? Pensavo che solo Jude lo facesse». La battuta era un riferimento al cartellino rosso del centrocampista del Real Madrid contro l’Osasuna che ha suscitato un dibattito in Spagna.