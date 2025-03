Ilrestodelcarlino.it - Beko, nuovo round: vertice al Ministero

Vertenza, ennesimo. Stamattina alle 10, infatti, si torna al tavolo del Mimit, ildelle imprese e del Made in Italy, con unincontro tra i rappresentanti del Governo, i sindacati e la multinazionale turco-americana. A pochi giorni dall’ultimo, che si svolse il 14 marzo, si parlerà nuovamente di esuberi, soprattutto per le sedi marchigiane di Comunanza e Fabriano, con l’obiettivo di ridurli. Al momento, va ricordato, ne è previsto un centinaio per la fabbrica picena e 250 circa nel fabrianese (68 lavoratori del sito di Melano e 180 impiegati). "Come sindacati abbiamo chiesto di ricorrere ad ammortizzatori sociali conservativi e ad altre opzioni volontarie come il part time – spiegano Fim, Fiom, Uilm e Uglm, alla vigilia deltavolo al Mimit –, nonché ad uscite incentivate finalizzate alla pensione o comunque volontarie, utili in ogni modo a scongiurare i licenziamenti unilaterali.