Beatrice muore così a 28 anni mentre cerca asparagi | mamma di due bimbi dolore immenso

Una tragedia ha scosso la comunità di Veroli e l’intera provincia di Frosinone oggi, con la morte diSgroia, una giovane donna di 28, madre di due bambini piccoli e molto conosciuta nella zona. La ragazza è deceduta a seguito di una drammatica caduta in una cava, durante una passeggiata nei pressi di Monte San GiovCampano., sposata e residente a Veroli, era uscita per raccogliereselvatici quando l’incidente è avvenuto.camminava, un sasso sotto i suoi piedi è ceduto, facendola precipitare per dieci metri in una cava. Un volo fatale che le è stato fatale, uccidendola sul colpo. A dare l’allarme è stato un suo amico, che in quel momento si trovava in videochiamata con lei e ha assistito impotente alla scena. Subito dopo, ha contattato il 112, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.