Gravidanzaonline.it - Beatrice di York sul parto prematuro di Athena: “Ho pianto per settimane”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Solo a distanza di due mesi dalla nascita della secondogenitaElizabeth Rose, avvenuta lo scorso 22 gennaio, la principessadiha trovato la forza per parlare della grande sofferenza provata in questo secondo.Già all’epoca della nascita il marito di, Edoardo Mapelli Mozzi, aveva scritto su Instagram che la piccola era nata piuttosto in anticipo rispetto ai tempi previsti – inizio di primavera – e che pesava solo due chili, definendola però “minuscola e assolutamente perfetta”. Ora, però, la principessa ha scritto un articolo per British Vogue, rivelando tutte le complicazioni della gravidanza e le preoccupazioni per la salute della sua bimba prematura.“Niente ti prepara al momento in cui ti rendi conto che tuo figlio nascerà troppo presto – ha scrittodi– Non puoi controllare praticamente nulla, ti chiedi se sarà in buona salute, se ci saranno delle complicazioni.