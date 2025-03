Oasport.it - BEACH ZONE – Italia, buonissima la prima! Caterina De Marinis racconta il trionfo di Yucatan

Leggi su Oasport.it

Primo torneo della stagione e subito una vittoria per l’delvolley che ha centrato il successo nel torneo femminile del Challenge diin Messico con Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, al debutto internazionale in coppia. Are il torneo e presentare il prossimo impegno questa settimana sempre in Messico con il primo Elite della stagione è il direttore tecnico della Nazionale femminile divolleyDe