Internews24.com - Baturina Inter, l’agente rompe il silenzio: la verità sull’interesse dei nerazzurri

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il centrocampista piace ai? Le ultime sul talento finito nel mirino dei meneghiniTra i giovani talenti che l‘sta seguendo per il futuro ci sarebbe Martin, centrocampista classe 2003 della Dinamo Zagabria da cui il club nerazzurro ha già acquistato per giugno Petar Sucic per 14 milioni di euro.Vincenzo Cavaliere, che cura gliessi di, ha parlato del suo assistito in esclusiva a Sportitalia:«Si parla diper l’? E’ un giocatore moltoessante. E’ sulla bocca di diversi club importanti», le dichiarazioni del suo agente. Il costo del cartellino del classe 2003 croato si aggira intorno ai 20 milioni. Intanto nelle scorse ore si è rivisto Petar Sucic. Centrocampista classe 2003 già acquistato dall’(affare da 14 milioni di euro circa, sbarcherà a giugno a Milano) e reduce da un infortunio, ha giocato solo sette minuti con la maglia della Croazia ieri tuttavia nel sonoro 2-0 rifilato alla Francia nel match d’andata dei quarti di finale di Nations League.