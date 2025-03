Inter-news.it - Baturina in orbita Inter, parla l’esperto: «Molto interessante. Una realtà!»

Martinrappresenta uno dei calciatori croati di maggiore prospettiva attualmente in circolazione, con anche l’essata al suo profilo.Vincenzo Cavaliere si è così pronunciato sul punto.LA SITUAZIONE – Martinpotrebbe essere il secondo innesto in salsa croata, per l’, dopo l’acquisto già definito a gennaio di Petar Sucic, suo compagno di squadra alla Dinamo Zagabria. Il centrocampista croato rappresenta un giocatore dotato di grandi qualità tecniche e di una spiccata personalità, elementi di cui i nerazzurri sentono di dover maggiormente disporre a centrocampo in vista del futuro. Ecco perché la situazione di mercato legata al classe 2003 deve essere seguita con attenzione, stante un possibile tentativo dei meneghini nella finestra estiva di mercato.