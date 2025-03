Zon.it - Battipaglia, un viaggio tra vizi e virtù: “Figlio di Papà” di Luca Landi

Domenica 30 marzo alle ore 19:00, al CineTeatro Bertoni di, terzo appuntamento della rassegna teatrale “Portami a Teatro” della compagnia Attori per Caso. In scena un’opera inedita di, “di”, che promette di far ridere, emozionare e riflettere.Lo spettacoloProtagonista della storia è Enrico, un giovane che trascorre le proprie giornate tra agi e frivolezze. Ma cosa succede quando l’apparente perfezione di una vita lussuosa si scontra con la realtà della vita?“di” è una commedia irriverente che mette a nudo le contraddizioni dell’animo umano. Con ironia e leggerezza, lo spettacolo racconta un incontro inaspettato, uno scontro di mondi e prospettive che porterà il protagonista a interrogarsi su se stesso, sulla felicità e su ciò che conta davvero nella vita.