Battipaglia, individuate due discariche abusive: sanzioni per abbandono illecito di rifiuti

Venerdì 21 marzo 2025, una squadra dell’associazione A.N.P.A.N.A. OFFICIAL ODV di Salerno, guidata dal responsabile zonale Vincenzo Savarese, ha effettuato controlli su alcuni siti del territorio di, in seguito a segnalazioni che indicavano la presenza ricorrente diabbandonati.Durante l’ispezione, gli operatori hanno individuato duelungo via Orto Grande, sulla Strada Provinciale 417. Dopo aver documentato fotograficamente la situazione, è stata inviata una segnalazione al Comune, con richiesta di intervento immediato per la bonifica delle aree. L’associazione ha evidenziato i rischi per la salute pubblica legati alla possibile diffusione di malattie, oltre al grave danno al decoro urbano.A.N.P.A.N.A. ha annunciato che le attività di monitoraggio proseguiranno anche nei prossimi giorni, estendendo i controlli ad altre aree del territorio.