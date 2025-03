Bastille Day – Il colpo del secolo | la vera storia dietro il film

Leggi su Cinefilos.it

Day – Ildel: lailDiretto da James Watkins, i cui precedenti crediti includonoindie come Eden Lake e The Woman in Black, il thriller d’azioneDay – Ildel(qui la recensione) ruota attorno ai tre ben definiti protagonisti. Zoe Naville (Charlotte Le Bon) è la manifestante antifascista che va a piazzare una bomba nel quartier generale di un’organizzazione di destra, ma abbandona l’iniziativa quando scorge i membri del personale delle pulizie sul piano che le era stato fatto credere essere vuoto. Michael Mason (Richard Madden) è invece il borseggiatore che ruba la borsa di Zoe contenente la bomba e la getta accanto a un cestino prima che esploda, uccidendo quattro persone.Infine, c’è Sean Briar (Idris Elba), un agente della CIA insubordinato ma estremamente capace che intraprende una caccia a Mason.