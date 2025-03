Sport.quotidiano.net - Basket serie D

sky walkers lucca 60 vela viareggio 53 SKY WALKERS LUCCA: Bianchini, Trippa 2, Catani 17, Lombardi 6, Catelli 9, Tonini 3, Sodini 4, Petri, Bennedetti, Rinaldi 9, Simonetti 3, Manfredini 7. All. Lupori. VELA VIAREGGIO: Spinelli 9, Albizzi 6, Bertuccelli 12, Bo 8, Lopes Siera 4, Spilotro 4, Mori, Nieri 6, Biagiotti 2, Romani, Ghiselli, Giannecchini 2. All. Bonuccelli N. Arbitri: Lazzeri di Prato e Gemma di Figline e Incisa Valdarno. Note: parziali: 14-13; 30-24; 43-35; 60-53. LUCCA – Come purtroppo si temeva, visto il momento di gioco tutt’altro che esaltante del Vela, è arrivata una sconfitta anche a Lucca contro gli Sky Walkers squadra più o meno dello stesso livello, ma decisa a vendicarsi del brutto risultato subito a Camaiore nella partita d’andata. Compito riuscito senza nessuna difficoltà visto che l’avversario di fronte ha pienamente deluso.