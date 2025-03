Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Angels, blindato il secondo posto. E passi da Titans verso i playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

È una vittoria che vale ilmatematico, quella deglia Fossombrone. Finisce 72-75 una partita che consente a Santarcangelo di rimanere così all’inseguimento dell’imbattuta capolista Forlimpopoli in vista del big match di sabato al PalaSgr. Nella tana della terza della classe, la Dulca battaglia fin dal primo minuto. A fine primo quarto è pari a quota 17, mentre nelFossombrone prova a scappare sul +8 prima della nuova rimonta clementina (38-36 a metà). Il terzo quarto non cambia l’ordine delle cose (55-53), mentre in dirittura d’arrivo ecco che glioperano il sorpasso. Nel finale i liberi di Giovannelli e Goi firmano il +3, con i locali a sbagliare la tripla del pari. È festa. Il tabellino: Goi 6, Giovannelli 18, Vandi, Ronci, Macaru 3, Benzi ne, Rossi, Bedetti 17, Mari 4, Frisoni, Lombardi 2, Saltykov 25.