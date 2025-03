Sport.quotidiano.net - Basket serie B. L’OraSì vuole tornare a correre: "A Caserta per rialzare la testa»

Un’occasione sprecata, tanto amaro in bocca e la delusione per non aver dedicato la vittoria al compianto presidente Vianello. Sono questi gli stati d’animo in casa OraSì dopo il ko casalingo con Piombino (dopo un supplementare), gara che sarebbe stata da vincere per mille motivi. I giallorossi hanno dimostrato il volto di qualche mese fa, quando sbagliavano gli approcci alle partite ed erano troppo spesso in balia degli avversari, ma nonostante tutto hanno avuto l’occasione per vincere sia nei regolamentari con il tiro libero sbagliato da Gay sia nel supplementare. Questo passo falso non ha permesso aldi staccarsi dalla zona playout e dovrà quindi ancora sudare per centrare l’obiettivo, anche se resta comunque a soli due punti la possibilità di disputare i play in. Per farlo bisognerà vincere domenica a, ambiente che sarà ancora più infuocato del solito, perché la squadra dovrà assolutamente vincere dopo il ko con Rieti e in panchina avrà D’Imperio, promosso da vice a capo allenatore dopo l’esonero di Cagnazzo.