Oasport.it - Basket, Reggio Emilia batte il Petkimspor e conquista i quarti di Champions League

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa al Palabigi diil match valido per l’ultimo turno della seconda fase dellaballe in campo sono scesi i padroni di casa dell’Unahotelse l’Aliaga. Una sfida da dentro o fuori per glini, chiamati are i turchi perre un posto neidi finale senza dover fare calcoli e aspettare il risultato di Tenerife-Manresa. Ecco come è andata.Parte subito forte, con un primo parziale di 5-0, ma subito rispondono i turchi, che restano in scia, anche se i padroni di casa tengono costantemente il vantaggio nella prima metà del quarto. Uno strappo dell’Aliaga, spinta dai punti di Damyean Dotson, vale però il sorpasso e servono i punti di Cheatham Jr e Jamar Smith per rilanciare