Basket l’inclusione fa canestro | 20 anni di Volpi Rosse Menarini

(Adnkronos) – Due decenni di sport e impegno sociale. È un compleanno tondo quello che festeggiano a marzo le, la squadra diin carrozzina in Serie A che, dopo la trasferta per l’Eurocup 3, continua a combattere per conquistare la vetta della classifica del campionato nazionale. A fare il tifo per il team c’è il Gruppo, che sostiene questa realtà nelle sue attività di inclusione attraverso la pratica sportiva ai massimi livelli. Nate nel 2005 come associazione di promozione sociale, prima squadra toscana della disciplina, lehanno saputo trasformare la passione per lo sport in un percorso di crescita straordinario. Dopodi impegno nei campionati giovanili e in Serie B, nel 2021 è arrivata la svolta: la vittoria del campionato e la promozione in Serie A.