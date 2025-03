Sport.quotidiano.net - Basket Conference Nord Ovest. Wetech’s Fides, prima sconfitta. Ma resta in testa al girone

Leggi su Sport.quotidiano.net

o doveva accadere. Ognito è destinato ad interrompersi ma di sicuro quello della, vittoriosa 22 volte consecutive dall’inizio del torneo e leader indiscussa delladi, rimarrà nella storia. Una certezza, nonostante lacasalinga per 90–88, subita da un’agguerrita Sancat Firenze. Già certa matematicamente del primo posto, pur se la coda del campionato prevede i play-off e le finals four per salire in B Interregionale, la squadra di coach Paludi non ha gestito al meglio gli istanti conclusivi del match. Decisi ad entrare nella storia gli ospiti di coach Calamai partono bene, con il duo Pracchia-Baldasseroni in evidenza, ma i gialloverdi riescono a dettare il ritmo della gara e a prevalere fino all’intervallo lungo con una decina di punti di vantaggio.