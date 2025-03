Lanazione.it - Banda di ladri sfonda vetrina al Conad: ‘Colpo in 7 minuti: via con la cassaforte’

Leggi su Lanazione.it

Siena, 25 marzo 2025 – “E’ successo verso le 1.50. L’allarme è scattato. Il direttore del negozio ha una app nel cellulare che ha suonato. Poi siamo collegati con i vigili giurati. Sono venuti tutti, carabinieri e polizia”, spiega Duccio Carapelli di. Da quando ladiè entrata in azione, nel cuore della notte scorsa, non ha lasciato il punto vendita nuovissimo di Fontebecci, in via delle Province. Qui con un’azione fulminea e senza scrupoli, hanno buttato giù la porta, abbattendo poi il muro interno, legando la cassaforte con l’incasso del fine settimana, trascinandola via. Un colpo fotocopia a quello messo a segno intorno alle 3.15, sempre ieri notte, a Castiglione della Pescaia. Anche qui hanno passato intorno alla cassaforte probabilmente delle corde nautiche molto resistenti, trascinando via il forziere.