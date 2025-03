Bambino si perde a Sabaudia, ritrovato dai carabinieri sul lungomare

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 marzo 2025 – Una giornata di apprensione si è trasformata in sollievo agrazie all’intervento tempestivo deidella Stazione di Latina Borgo Grappa. Unsi era perso, ma le ricerche a tappeto hanno permesso di ritrovarlo sano e salvo.La vicenda ha avuto inizio quando la madre delha segnalato la scomparsa del figlio. Ihanno immediatamente avviato un’intensa attività di ricerca, coordinando le operazioni con precisione e determinazione. Grazie al loro intervento, ilè statosule riconsegnato alla madre preoccupata.L’episodio sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato in situazioni di emergenza. La rapidità con cui ihanno agito ha permesso di risolvere la situazione in modo positivo, evitando ulteriori preoccupazioni alla famiglia.