Bagni | Conte ha conquistato Napoli fatico a immaginare che vada via Certo la cessione di Kvara…

Salvatoreintervistato dalla Gazzetta dello Sport (a firma Antonio Giordano). Si parla del futuro di Antoniochevede a. E anche di dove sarebbe ora ilse non avesse venduto Kvaratskhelia.sa già chi è il “nuovo” allenatore deldell’anno venturo?«Eche sì: chi non è con, che chiaramente piace a chiunque. Ma mi pare scontato che, avendo un tecnico di questo livello, ilnon se ne privi. E mi pare altrettanto scontato che, avendo educato una squadra al proprio calcio, lui sappia cosa fare e come intervenire».al suo primo anno da napoletano.«Ha ottenuto già tutto quello che gli era stato chiesto: è in Champions. E poi si sta giocando lo scudetto. Sfido chiunque a trovare un tecnico capace di incidere in questa maniera così netta, così decisiva, dopo le amarezze della passata stagione».