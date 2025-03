Lanazione.it - Baghino, il ristorante di Prato. Da 150 anni custode di sapori. E ai fornelli c’è nonna Milena

Leggi su Lanazione.it

Dicie dici. Simbolo della tradizione gastronomica della città da oltre 150ha saputo resistere ai cambiamenti del tempo, mantenendo salde le sue radici. Unche, pur essendo nell’era del ’mordi e fuggi’, continua a offrire ai suoi clienti il sapore autentico della tradizione pratese, senza mai scendere a compromessi sulla qualità e sull’autenticità dei piatti. E i risultati parlano da soli. Aperto nel 1870 alla Foresta nei pressi di Vaiano come locanda per i viandanti diretti verso Bologna, si è poi trasferito in centro città come fornitore per le scuole di pasti a base di polenta e baccalà consegnate rigorosamente con un barroccio. Erano i primi del Novecento, quandoha iniziato la sua avventura che ancora oggi, alla quinta generazione della stessa famiglia, dura in via dell’Accademia.