Tvzap.it - Bagaglio a mano, cambia tutto da ora: le nuove regole per chi viaggia in aereo

Leggi su Tvzap.it

A partire da marzo 2025, diverse compagnie aeree hanno aggiornato le loro politiche relative al. È essenziale che itori siano informati su queste modifiche per evitare inconvenienti e costi aggiuntivi durante i controlli in aeroporto. Ecco leper chiin.Leggi anche: Gomme da masticare, l’allarme degli scienziati: perché non andrebbero consumateLeggi anche: Matteo Renzi, il lutto improvviso per lui e la città di Firenze: “Era un punto di riferimento”Ryanair:dimensioni e obbligo di check-in digitaleRyanair permette ai passeggeri di portare a bordo gratuitamente un solopiccolo, da posizionare sotto il sedile anteriore. Le dimensioni massime consentite sono 40x20x25 cm per uno zainetto o 25x20x40 cm per una borsa o una custodia per laptop.