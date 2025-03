Ilgiorno.it - Baaf, conto alla rovescia. Un’edizione da sold out tra ospiti vip e tante novità

per la 23ª edizione del Baff - BA Film Festival che si aprirà sabato con David Cronenberg come primo ospite vip. Una partenzagrande con l’anteprima nazionale alle 20.30 dell’ultimo film del regista canadese, The Shrouds (Segreti sepolti), interpretato da Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce, in uscita nelle sale il 3 aprile. A Cronenberg verrà assegnato il Premio Dino Ceccuzzi Platinum all’eccellenza cinematografica. La serata al cinema teatro Manzoni con Cronenberg è giàout: un successo annunciato che si sta delineando anche per gli incontri con gli altri due super: Nanni Moretti (30 marzo alle 20,30 al cinema Fratello Sole) e Giuseppe Tornatore (3 aprile alle 20,30 al Teatro Lux) a disposizione pochissimi ticket. Nanni Moretti che il 30 marzo racconterà come è nata la sua passione per il cinema e presenterà “Io sono un autarchico” (1976).