Di Flavio Verzola.. il pomeriggio è nere lungo per me.Mi accorgodi non avere più risorse,senza di te.Sfido chiunque della mia generazione a non averla canticchiata mentre la leggeva.E altrettanto agli interisti di non aver apprezzato la mia piccola licenza poetica nella sostituzione con ner.Magari Adriano, interista doc, l’aveva pensata proprio così, quando scrisse questo brano leggendario nel lontanissimo 1968! Inter e musica si sono nel corso degli anni, rincorsi gioiosi, giocando come due delfini, uguali nelle loro pirolette acquatiche, mantenendo però la loro indipendenza. Perché l’Inter, per storia e per tradizione, è sicuramente legata a doppio filo con qualsiasi forma d’arte, che includa emozioni come ingrediente principale, e la musica lo è per eccellenza! Tantissimi i cantanti famosi nerazzurri, dai più sfegatati e semplici appassionati, da Liga a Vasco, da Ruggeri a Vecchioni, da Bocelli a Madame, da Tananai a Celentano, da Elio fino a Pezzali, Manuel Agnelli e i Pinguini Tattici.