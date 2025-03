Notizie.com - Avvocati e Intelligenza artificiale: la partnership che fa la storia

Leggi su Notizie.com

Migliorare la capacità deglidi completare le attività liberando tempo per la risoluzione dei problemi più complessi.: lache fa la(CANVA FOTO) – Notizie.comÈ questo l’obiettivo con cui la piattaforma diLegora ha stretto unacon Goodwin, uno degli studi legali più grandi al mondo. Un accordo che promette di fare scuola e rivoluzionare il mondo legale.Fondata nel 2023 e guidata dal ceo Max Junestrand, Legora è progettata per collaborare e dialogare con gli. La piattaforma è già utilizzata in quasi 20 Paesi da oltre 250 clienti. “Gli Stati Uniti sono il mercato più importante per la tecnologia legale innovativa. – ha affermato Junestrand – Legora è più che entusiasta di stabilire la propria presenza in nord America e di collaborare con glipionieri di Goodwin.