Quotidiano.net - Avvocata uccisa, nuovo colpo di scena: assolto

Niente ergastolo, ma l’assoluzione per omicidio e incendio. Si è chiuso così, davanti alla Corte d’Assise d’appello, l’appello bis per Pasquale Concas, 53enne originario di Osilo, accusato dell’omicidio dell’avvocatessa modenese Elena Morandi. Concas si trova già in carcere, con una condanna a 24 anni per un altro omicidio, quello della prostituta Arietta Mata, avvenuto a Gaggio di Castelfranco ad inizio del 2018. E in passato era stato invece condannato per l’omicidio di una terza donna, il primo in ordine di tempo, avvenuto a Olbia nel 1994 sempre a scopo di rapina. Secondo l’accusa, Concas uccise anche l’avvocatessa 56enne, trovata cadavere nella sua abitazione di Modena il 29 settembre 2017 per sottrarle una somma di 300 euro prima di appiccare il fuoco per simulare un incendio. Lo scorso aprile, però, la Cassazione, a seguito del ricorso presentato dalla difesa, aveva annullato la sentenza di ergastolo, rinviando per ungiudizio di appello che ieri ha portato a un totale ribaltamento, condannando Concas ’solo’ a un anno e quattro mesi per furto in abitazione.