Avvocata denuncia concorso farsa lo rifà e vince | Non abbiate paura di dire ‘questo non mi va bene'

“Il problema di noi ricercatori è che non siamo uniti e non siamo coraggiosi. Dovremmo tutelarci e sapere quali sono i nostri diritti. È un diritto chiedere di vederci chiaro di fronte a sospetti di irregolarità. Spero di conre altri ad alzare la mano e: ‘questa cosa non mi va'”. Stefania Flore, avvocatessa 35enne, ha vinto un assegno di ricerca di 19mila euro della Facoltà di Scienze giuridiche dell’Ateneo bolognese per studiare i diritti del minore nell’utilizzo di nuove tecnologie. Vittoria sudatissima, racconta al Corriere: è arrivata dopo lasporta contro la Commissione del primo bando a cui si era iscritta.In quel caso la donna, con un curriculum impreziosito da dottorato, diploma di specializzazione, varie docenze a contratto e altre pubblicazioni alle spalle, si era vista superata nella classifica da una neolaureata che aveva fatto la tesi con la Presidente della Commissione che valutava i candidati, e che stava collaborando con un’altra insegnante della stessa Commissione.