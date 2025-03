Ilfattoquotidiano.it - “Avrei potuto salvare Maurizio Gucci. Se sono pentita? Sì, non avevo capito niente”: parla Pina Auriemma, la “maga” che presentò i killer a Patrizia Reggiani

Un appartamento “piccolo e lindo”, in un caseggiato popolare milanese. Qui vive Giusep, 79 anni, condannata a 19 anni e 6 mesi di carcere (ne ha scontati 13) come complice die sua intermediaria con i responsabili dell’omicidio di, avvenuto nel 1995. A quasi trent’anni dal delitto che sconvolse l’Italia, la “” (come venne definita all’epoca) rompe il silenzio e racconta la sua verità al Giorno. “Nonuna ‘’”, esordisce la. “Non ho mai creduto a queste cose, non ho mai sfogliato una carta.sì che aveva la passione. Arrivava a Santo Domingo, neanche il tempo di posare la valigia e chiedeva dove facevano le carte. Qualche volta l’ho accompagnata da una cartomante“.Un’amicizia, quella tra, nata cinquant’anni fa in un grande albergo di Ischia, e durata vent’anni: “Eravamo lì per le terme, ci ha presentato una comune amica.