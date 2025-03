Ilfattoquotidiano.it - “Avevano detto che avevo un esaurimento nervoso. Ma era un cancro al colon al quarto stadio”: la terribile scoperta dell’insegnante Karen Kennerley

Una prima diagnosi, tre anni fa, di “”, poi di “tumore benigno” e infine lasentenza di “alal”. Una escalation tremenda per l’insegnante di sostegno e mamma di due figli 57enne. La donna ha iniziato a provare una stanchezza acuta nel dicembre 2022. Il medico le aveva prescritto degli esami del sangue cheevidenziato che probabilmente aveva una carenza di ferro. Tuttavia, il suo medico le ha consigliato di sottoporsi a unascopia, per sicurezza.“Lavoravo in una piccola scuola per alunni con bisogni educativi speciali – ha affermato la donna al Daily Mail – e all’epoca lavoravo molto ed era un periodo tosto. Ero esausta. Tutti mi dicevano che ero in forma e in salute, che non c’era nulla di cui preoccuparsi, ma stavo comunque facendo i test per escludere qualsiasi complicazione”.