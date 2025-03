Movieplayer.it - Avengers: Doomsday e Secret Wars, Scarlet Witch ci sarà? La risposta di Elizabeth Olsen

Leggi su Movieplayer.it

Dopo aver anticipato il ritorno nei panni di Wanda Maximoff/è entrata in dettaglio anticipando dove e quando rivedremo o non rivedremo la supereroina,è pronta a tornare a calarsi nei tormentati panni di Wanda Maximoff, alias. L'attrice americana divisa tra il cinema indipendente e i blockbuster Marvel non dice no a una nuov chiamata dello studio, ma scioglie le riserve sulla sua presenza in. "Non me n'ero resa conto fino a circa sei anni fa, ma dato che la Marvel e la sua influenza occupano così tanto tempo e spazio nel mondo, è davvero importante per me fare delle scelte al di fuori della Marvel che riflettano il mio gusto", ha detto