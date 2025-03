Anteprima24.it - Avellino, testa al Benevento: intervento ok per De Cristofaro

Tempo di lettura: 2 minutiLa vittoria con il Potenza ha regalato il primato in classifica all’, +2 rispetto all’Audace Cerignola. All’indomani della vittoria, la squadra agli ordini di Raffaele Biancolino ha ripreso la preparazione in vista del derby di domenica (ore 19:30) contro ilal Partenio-Lombardi. All’appello mancherà Giuseppe Panico, squalificato dopo il quinto cartellino giallo. Al rientro, Luca Palmiero, dopo il turno di stop scontato con i lucani. Nel frattempo, domani pomeriggio (ore 15) è previsto lo start alla prevendita.Seduta di scarico per l’undici titolare sceso in campo lunedì sera, partitella con la Primavera per il restante del gruppo. Differenziato per Claudio Manzi, Alessandro Campanile e Vincenzo Arzillo. All’appello mancavano Antonio Dee Michele Rocca.