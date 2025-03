Avellinotoday.it - Avellino, convocata d'urgenza la III Commissione Consiliare

Leggi su Avellinotoday.it

Convocazione straordinaria per il 26 marzo 2025. La IIIPermanente Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi – Patrimonio del Comune diè statain via straordinaria per mercoledì 26 marzo 2025 alle ore 08:30. La riunione si terrà presso la Sala Stampa.