Anteprima24.it - Avellino-Benevento, designato l’arbitro del derby: ultimo precedente nefasto con la Strega

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Andrea Zanotti della sezione Aia di Rimini a dirigere la sfidain programma (ore 19:30) domenica 30 marzo al “Partenio-Lombardi”. Si tratta di un direttore di gara tra i più esperti della Can di C essendo un quarto anno. Incrocerà per la quarta volta nella sua carriera i giallorossi che ha già diretto nella passata stagione nel 2-0 casalingo delcontro il Brindisi con le reti di Lanini e Starita. Quest’anno Zanotti è stato il direttore di gara nelvittorioso (1-0) al “Ciro Vigorito” contro la Casertana e nel ko (3-0) al “Viviani” contro il Potenza. E’ senza dubbio uno degli uomini di punta della Can di C e nel suo importante curriculum figura anche la semifinale di andata degli spareggi per la B-Vicenza della scorsa stagione, a testimonianza della grande fiducia dei vertici arbitrali nei suoi confronti che anche in questo torneo lo hanno spessoper match di cartello.