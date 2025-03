Anteprima24.it - Avellino Basket, Robustelli: “Puntiamo a confermarci contro Forlì”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Veniamo da una parta che ci ha dato tante risposte, piu’ consapevolezza. Sicuramente dura, visto che è andata oltre i tempi regolamentari. Mercoledì si torna subito in campo, consapevoli di affrontare qualche acciacco di troppo, stiamo valutando le varie situazioni di Verazzo e Sabatino“. Parla così Rodolfo, assistant coach dell’alla vigilia della sfida in esternal’Unieuro, valida per il recupero della 28a giornata di Serie A2. Squadra irpina reduce dalla vittoria arrivata, dopo due tempi supplementarila Real Sebastiani Rieti: “E’ un successoche ci ha dato grande motivazione – continua – Ora c’è bisogno di continuità, siamo consapevoli che non è semplice, siamo alle ultime curve di questa fase regolare. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, dobbiamo continuarlo a farlo.