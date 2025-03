Sport.quotidiano.net - Automobilismo - Rally: campionato italiano, il bilancio. "Ciocco» spettacolare. Lucchesi jr sfortunato

Spettacolo e continui colpi di scena, sotto la pioggia nella prima giornata, sulle strade del "del" e il pilota veneto, uno dei big del circuito, Giandomenico Basso, per un soffio di 6 decimi, ha vinto la prima prova delassoluto(Ciar) a bordo della Skoda Fabia Rs, assieme al navigatore Lorenzo Granai, davanti al campione tricolore in carica, Andrea Crugnola, con Pietro Ometto alle note, su Citroën C3, autore di una grande rimonta e, poi, di nuovo risucchiato da Basso in pratica allo sprint. Perfetta la squadra dell’Organization Sport Events (Ose), guidata da Valerio Barsella, che ha allestito un’edizione numero 48 di alto livello. Tra i locali, nono Rudy Michelini.Christopher, il ventiseienne di Bagni di Lucca, figlio d’arte, di nuovo portacolori della Scuderia PintaMotorsport, al volante della Peugeot 2084 gommata Pirelli della squadra bresciana GF Racing, affiancato da Enrico Bracchi: si è dovuto ritirare durante l’ultima prova speciale, il secondo passaggio da Careggine, per un’uscita di strada.