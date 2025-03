Abruzzo24ore.tv - Autobus senza revisione blocca gita scolastica: multa alla ditta di trasporti

L'Aquila - A Sulmona, unprivo diha interrotto la partenza di una, causando disagi a studenti e docenti.?Rete8+1Abruzzo Web+1 Nel pomeriggio del 24 marzo 2025, a Sulmona, un gruppo di circa sessanta persone, tra studenti e docenti di una classe di terza media, si preparava a partire per una. Il pullman era già carico di bagagli e passeggeri quando la Polizia Stradale locale ha effettuato un controllo di routine in piazzale Di Bartolomeo. Durante l'ispezione, gli agenti hanno scoperto che il mezzo non era stato sottopostoperiodica obbligatoria, requisito fondamentale per garantire la sicurezza stradale. A seguito di questa irregolarità, ladiproprietaria del veicolo ha ricevuto una sanzione amministrativa di 173 euro.