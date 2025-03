Ilfattoquotidiano.it - Auto Moto Turin Show, torna il grande viaggio nella storia dei motori

AMTS,: la seconda edizione dell’evento è in programma dal 4 al 6 aprile prossimi. Oltre alla pista esterna che ospita glidinamici e all’Oval dedicato al mondo del tuning, il Padiglione 3 di Lingotto Fiere si preannuncia come undeiri.“Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza coinvolgente, fatta di emozioni, tecnologia e spettacolo, grazie alla presenza di brand prestigiosi e anteprime esclusive”, commenta Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia, che organizza AMTS: “Questa edizione sarà un’opportunità unica per scoprire modelli inediti e vivere esperienze immersive”.Tra le novità esposte anche la nuova Tesla Model Y e la Cybertruck, imponente pick-up dalle forme particolarissime. La Scuderia Milanese Grassi presenterà l’ultima evoluzione della 044S,che omaggia le leggendarie vetture del Rally Gruppo B, che promette prestazioni da supercar e una produzione limitata in 44 esemplari.