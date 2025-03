Lanazione.it - Auto in panne con le gomme bucate. L’AutoPalio disseminata di chiodi

Poggibonsi (Siena), 25 marzo 2025 – Una decina diincon le. Sulla Palio sembra pendere una vera e propria maledizione. Come se non bastassero i cantieri infiniti, le buche e il traffico record, ieri a complicare la vita aglimobilisti in transito sulla Siena-Firenze ci si è messa anche una foratura.seminati da qualcuno, e quindi atto vandalico, o materiale perso da un camion? E’ un interrogativo per adesso senza risposta. E’ successo intorno alle 9, nel giro di qualche minuto, tra le uscite di Tavarnelle e San Donato, in direzione Siena, a pochi chilometri da Poggibonsi. Prima una, poi un’altra e un’ altra ancora: sono una decina leche sono state costrette a fermarsi per una gomma bucata. Sul posto sono arrivati anche gli addetti dell’Anas e la polizia stradale di Siena.